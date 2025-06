Bereits 2008 gründete ich meine erste Modelagentur im kleinen Ort Kirchen (Rheinland-Pfalz). Damals war die Begeisterung für das Modelbusiness groß – und das Netzwerk wuchs schnell. Wenig später ließ ich mich überzeugen, bei der Düsseldorfer Agentur Hottest Girl in Town mitzumachen. Dort integrierte ich meine eigenen Models – ein spannender Schritt, aber auch ein Lernprozess.

Jahre später – im März 2025 – stieß ich zufällig auf die Doku-Serie „Verrückt nach Meer“. Neben der Faszination für das Reisen wurde mir klar: Auch auf Kreuzfahrtschiffen braucht es Künstler, Models und Unterhaltung. An Bord wie an Land – überall gibt es Bühnen, Shows, Fotomöglichkeiten und Momente, die nach echten Talenten verlangen.

So entstand die Idee zu Cruise Talents:

Eine moderne Plattform, die Models, Künstler und kreative Talente mit der Welt der Kreuzfahrten verbindet. Sänger, Musiker, Moderatoren, Zauberer – sie alle finden hier einen Ort, um für Kreuzfahrtveranstaltungen und Shows gebucht zu werden. Und nicht nur das:

Auch klassische Modelaufträge an Land, Fotoshootings an Bord und Fashionshows auf See gehören zum Portfolio.

Mit Cruise Talents bringe ich meine Wurzeln im Modelbusiness zusammen mit meiner Leidenschaft für kreative Projekte – und öffne eine neue Bühne für Talente, die mehr wollen als nur das klassische Modelleben.

💡 Du bist Künstler, Model oder Veranstalter?

Dann schau dir die Plattform an und werde Teil von Cruise Talents:

👉 www.cruisetalents.de