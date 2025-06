In einer Zeit, in der Aufmerksamkeit zur Währung geworden ist, braucht jede Marke einen Ort, an dem sie ihre Stimme findet. Genau dafür habe ich den Pressehafen geschaffen – ein spezielles Presseportal für alle, die mehr wollen als Standard-PR.

Der Pressehafen ist kein Massenverteiler, sondern eine kuratierte Plattform für gezielte Themen und echte Geschichten – rund um:

Beauty & Lifestyle

Kreuzfahrt & Tourismus

Künstler & Bühne

Medien & Kultur

⚓ Was macht den Pressehafen besonders?

Viele Presseportale bieten alles – und damit oft nichts. Beim Pressehafen geht es um relevante Inhalte für definierte Zielgruppen. Ich veröffentliche gezielt Meldungen, die in ihrer Nische Wirkung entfalten – und das ohne aufgeblähtes PR-Geblubber.

Die Idee: Sichtbarkeit für kreative Köpfe, Marken und Projekte, die es verdient haben, gehört zu werden. Ob neue Künstler*innen, Beauty-Produkte, Tourismusformate oder Medienideen – der Pressehafen bietet ihnen Raum.

📰 Für wen ist der Pressehafen gedacht?

Für Künstler, Agenturen & Veranstalter , die Reichweite brauchen

Für Unternehmen aus Lifestyle, Beauty und Kultur , die gezielt veröffentlichen wollen

Für Reise- und Kreuzfahrtanbieter , die neue Formate oder Kooperationen bewerben möchten

Für PR-Selbststarter, die ohne klassische Agentur Sichtbarkeit erzeugen wollen

🤝 Sichtbarkeit als Service

Ich helfe auf Wunsch auch bei der Erstellung, Optimierung und Platzierung von Pressemeldungen – inklusive zusätzlicher Verbreitung über Netzwerke wie fair-news, openPR oder Presseportal-Kooperationen.

💬 Fazit:

Der Pressehafen ist dein sicherer Anker, wenn es um gezielte Aufmerksamkeit geht. Kein PR-Gefasel – sondern klug platzierte Meldungen mit Wirkung.

👉 Jetzt zum Pressehafen und deine erste Meldung veröffentlichen.